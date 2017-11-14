В США заявили об отсутствии доказательств взлома нацбезопасности Касперским

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. США пока не обладают "убедительными доказательствами" взлома задействованных в системе национальной безопасности компьютеров с помощью продукции Касперского, расследование продолжается, заявила на слушаниях в конгрессе помощник министра внутренней безопасности США Джанетт Мэнфра.

"Мы продолжаем работу, чтобы определить, сейчас нет окончательных выводов", — сказала Мэнфра, отвечая на вопрос о том, есть ли свидетельства взлома систем национальной безопасности США с использованием продукции Касперского.

"Сейчас у нас нет убедительных доводов того, что были взломы, я хочу быть уверена, что мы провели полное расследование (до того, как огласить вывод)", — сказала представитель ведомства.

Слушания с ее участием проходят во вторник в подкомитете по науке, космосу и технологиям в палате представителей США. Член комитета многократно повторял свой вопрос и отказывался принять в качестве ответа слова представителя ведомства о том, что она не готова обсуждать эту тему на открытых слушаниях.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.