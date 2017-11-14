ЕСПЧ не стал пересматривать решение по закону о запрете гей-пропаганды в РФ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Решение Страсбургского суда по российскому закону о запрете гей-пропаганды не будет направлено на пересмотр в Большую Палату, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Суда.

"В ходе последнего заседания коллегия из пяти судей отложила два запроса на направление в Большую палату и приняла решение отклонить 25 запросов", — говорится в решении. Среди отклоненных запросов от правительств указано решение по делу "Баев против России" (67667/09, 44092/12 и 56717/12), принятое 20 июня 2017 года. Таким образом, решение Суда вступило в силу.

Летом этого года Страсбургский суд по правам человека счел дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В деле "Баев и другие против России" ЕСПЧ установил нарушение статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 10 Конвенции (свобода выражения мнений). В Минюсте отметили, что постановление суда в законную силу не вступило, в течение трех месяцев ведомство это решение обжаловало.

Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены, прежде всего, на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение было произвольно".

Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения в России — Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. По решению суда, российские власти должны выплатить Баеву 8 тысяч евро, Алексееву — 20 тысяч евро, а Киселеву — 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения в дискриминационном характере закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин ранее пояснял, что правовой смысл закона в том, чтобы, прежде всего, обозначить понимание гомосексуального поведения как отклоняющегося от нормы.