Премьер Японии подтвердил намерение заключить мирный договор с Россией

МАНИЛА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен вместе с президентом РФ Владимиром Путиным постепенно двигаться к заключению мирного договора между двумя странами.

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

"Для решения вопроса о четырех островах и заключения мирного договора мы шаг за шагом будем двигаться навстречу этой большой цели на основе доверительных отношений с президентом Путиным", — сказал журналистам Синдзо Абэ, выступая во вторник на пресс-конференции в Маниле.

Премьер напомнил при этом, что в 2016 году на встрече с президентом РФ в японской префектуре Ямагути была достигнута договоренность о посещениях южных Курил бывшими жителями из Японии и о совместной хозяйственной деятельности двух стран на этих островах.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

В марте вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о том, что если планы по совместной с Японией деятельности на Курилах так и останутся на стадии разговоров, Россия начнет создавать на них ТОР без участия соседнего государства. В конце августа премьер-министр РФ подписал решение о создании территории опережающего развития "Курилы".