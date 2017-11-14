Лидеры стран АСЕАН подписали соглашение о защите прав рабочих мигрантов

МАНИЛА, 14 ноя – РИА Новости. Лидеры стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали соглашение о защите прав рабочих мигрантов.

Подписание состоялось в рамках 31-го саммита АСЕАН в Маниле.

Документ предусматривает справедливое отношение к рабочим мигрантам в независимости от их пола и национальности, право на визиты для членов семей, защиту от насилия, в том числе сексуального насилия на рабочем месте, а также запрет на конфискацию паспортов.

Как и все соглашения АСЕАН, документ не является обязательным к исполнению и его реализация будет зависеть от национального законодательства каждой из стран ассоциации.

По словам министра труда Филиппин, это соглашение поможет улучшить положение рабочих мигрантов в регионе, в том числе и более 200 тысячей филиппинских рабочих, которые в основном работают в Сингапуре и Малайзии.

Очередной саммит АСЕАН и сопутствующие ему мероприятия проходили в Маниле с 10 по 14 ноября под председательством Филиппин.