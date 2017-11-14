ПЯНДЖ (ТАДЖИКИСТАН), 14 ноя — РИА Новости. Прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует, заявил РИА Новости посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

По его словам, ситуация в Афганистане не улучшается, а скорее ухудшается. "Там продолжаются военные действия. Тем более надо сказать, что достаточно успешно талибы ведут военные действия и захватывают все новые и новые плацдармы. Кроме того, там активизировались группировки — небольшие, но, тем не менее, они существуют — это группировки игиловцев*", — сказал Лякин-Фролов, который принял участие в открытии учений Коллективных сил ОДКБ, посвященных отработке совместных действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в горах. Учения проходят на границе с Афганистаном.

Отвечая на вопрос о том, есть ли угроза вторжения боевиков ИГ* в Таджикистан, дипломат заявил: "нельзя исключать, может быть, в настоящий момент такой прямой угрозы нет, но в перспективе такая угроза существует, и надо быть готовым к тому, чтобы отразить эту угрозу".

"По некоторым оценкам от 3 до 4 тысяч уже находятся в Афганистане — не только из Сирии. Это все угрозы, которые имеются в отношении Таджикистана и Центральной Азии в целом. Необходимо думать об этом", — отметил Лякин-Фролов.

"Поэтому и проводятся сегодняшние учения — для того чтобы, во-первых, отработать взаимодействие в отражении атак противника и, самое главное, продемонстрировать боеготовность стран ОДКБ, в том числе России и Таджикистана, и способность государств отразить любые угрозы и вызовы", — добавил посол.

* Террористическая организация, запрещенная в России