Оппозиция хочет провести в Раде слушания по закону об образовании

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" предлагает провести в Верховной раде открытые слушания по закону об образовании, который вызвал резкую критику Венгрии и Румынии, заявил во вторник сопредседатель фракции партии Юрий Бойко.
"Мы требуем, учитывая международный резонанс, провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон", — заявил Бойко, выступая в Раде.
Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.