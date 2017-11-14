Оппозиция хочет провести в Раде слушания по закону об образовании

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" предлагает провести в Верховной раде открытые слушания по закону об образовании, который вызвал резкую критику Венгрии и Румынии, заявил во вторник сопредседатель фракции партии Юрий Бойко.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

"Мы требуем, учитывая международный резонанс, провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон", — заявил Бойко, выступая в Раде.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.