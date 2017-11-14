В Совфеде сравнили Мэй с Тэтчер из-за позиции по отношению к Россию

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал критику внешней политики России со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй голословными и бездоказательными обвинениями.

Выступая в понедельник с ежегодной речью по внешней политике, Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран, добавив, что "мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете". При этом она заявила, что в Великобритании "не хотят возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации" по отношению к России.

"Абсолютно голословные и бездоказательные обвинения, но риторика… Тереза Мэй, видимо, возомнила себя новой железной леди Великобритании, старательно копируя Маргарет Тэтчер. Но хватка явно не та", — написал Клинцевич в Facebook.