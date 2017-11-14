В Казахстане третьи сутки ищут пропавшего российского военного

АЛМА-АТА, 14 ноя — РИА Новости. На озере Балхаш в Карагандинской области Казахстана третьи сутки ведутся поиски военнослужащего российской войсковой части, пропавшего во время рыбалки, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС.

В ночь на воскресенье на Балхаше начались поиски двух граждан России 1981 и 1985 годов рождения, которые выехали на рыбалку и не вернулись. По данным казахстанских властей, пропавшие – военнослужащие войсковой части РФ, дислоцированной в городе Приозерск. Утром в воскресенье тело одного из мужчин, утонувшего в озере, было обнаружено на берегу местными жителями.

"Поиски второго военного продолжаются. Задействованы 14 спасателей, пять местных жителей и 11 сотрудников войсковой части", — сказала представитель областного департамента по ЧС.