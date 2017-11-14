МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады хочет закрыть Украинский культурный центр в Москве и заработать на продаже здания не менее 70 миллионов долларов. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в партии "Блок Петра Порошенко".

"С одной стороны, здесь присутствует чисто политический и идеологический момент. Как можно вести речь о культурном сотрудничестве, как у нас говорят, с "агрессором"? С другой стороны, Культурному центру Украины принадлежит здание в самом центре Москвы на Арбате <…>. Понимаете, какую из этого можно извлечь выгоду?", — рассказал один из собеседников издания.

Это идею разделяют не все даже в "Блоке Петра Порошенко". Если центр закроют, а здание продадут, то "вернуться на Арбат будет очень сложно и дорого, а исключать потепления отношений никогда не стоит", пояснил изданию источник в партии.

Сейчас в парламенте обсуждается законопроект Ирины Фриз "О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Если документ примут, будет закрыто не только Украинский центр на Арбате, но и Российский центр науки и культуры, находящийся на одной из старейших улиц Киева недалеко от Днепра.