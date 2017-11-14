В МИД Казахстана рассказали о судьбе семьи, вывезенной из Сирии в Грозный

АСТАНА, 14 ноя — РИА Новости. Гражданка Казахстана и четверо ее несовершеннолетних детей, эвакуированные из Сирии в Грозный, вскоре вернутся в республику, сообщил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

В понедельник в Грозный доставили самую многочисленную группу спасенных из горячих точек Сирии — 41 человека, среди которых 12 женщин. Среди прибывших пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные — россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

"Вчера в Грозный была доставлена большая группа людей, спасенных из горячих точек Сирии. Среди них были и граждане Казахстана — это женщина 1988 года рождения, жительница города Уральск, и четверо ее несовершеннолетних детей", — сказал Жайнаков журналистам, отметив, что самому старшему ребенку пять лет, а самому младшему — несколько месяцев.

Он добавил, что "в аэропорту Грозного их встретили сотрудники посольства Казахстана в России, в ближайшее время они будут доставлены в Казахстан".

"Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чеченской Республики, в частности, за оказанную помощь в эвакуации граждан Казахстана", — сказал Жайнаков.