МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, обвинив Москву в подрыве международного порядка.

По словам британского лидера, Россия вмешивалась в выборы в других государствах, а также осуществляла хакерские атаки на военные ведомства Дании и Германии, а также пыталась сделать "информацию оружием". Кроме того, Мэй заявила, что действия российских властей также были направлены на то, чтобы "посеять раздор на Западе".

"Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", — сказал Мэй.

Премьер Британии также обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, а также заявила об участии РФ в конфликте в Донбассе.

Однако Мэй в своей речи заявила о необходимости улучшения отношений с Россией.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. Референдум был проведен после осуществления государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако российские власти многократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".