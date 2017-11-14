МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Британии Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, жестко раскритиковала Россию, обвинив Москву в подрыве международного порядка.
"Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете", — сказал Мэй.
Премьер Британии также обвинила Россию в незаконном присоединении Крыма, а также заявила об участии РФ в конфликте в Донбассе.
Однако Мэй в своей речи заявила о необходимости улучшения отношений с Россией.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Однако российские власти многократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".