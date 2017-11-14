Тереза Мэй заявила о необходимости продуктивных отношений с Россией

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости. Лондон хочет иных, продуктивных отношений с Россией, а не возврата к холодной войне и вечной конфронтации, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Но это не то, где мы хотим быть, и не те отношения с Россией, которых мы хотим. Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву", — сказала Мэй.
"Есть другой путь. Многие из нас смотрят на постсоветскую Россию с надеждой, мы знаем, что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира", — добавила британский премьер.