Мацуев рассказал секрет взаимопонимания между россиянами и американцами

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российскому и американскому народам для того, чтобы лучше понять друг друга, необходимо поменьше читать новости в интернете, смотреть телевизор, а больше слушать классическую музыку, заявил журналистам в преддверии концерта под названием Unity ("Концерт единства"), проходящем в Вашингтоне, выдающийся российский пианист Денис Мацуев.

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева при участии прославленного российского пианиста Дениса Мацуева в понедельник представят американскому зрителю "Концерт единства" в Вашингтонском кафедральном соборе. Спонсором мероприятия и председателем его организационного комитета выступает известная американская благотворительница Сюзан Кармел-Лерман, оно проводится во взаимодействии с посольством РФ в США.

"По мне, поменьше надо смотреть телевизор, побольше слушать классическую музыку. Поменьше читать новости в интернете. Люди, которые влезают в это (политические дрязги) — держат всех в напряжении. Желательно выключить телевизор, отключить интернет и слушать классическую музыку. Это наш месседж с маэстро (Гергиевым) сегодня", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать напряженные отношения между США и Россией.

Он добавил, что не заметил разницы в том, как его принимает американский зритель в связи с политикой.

"Я люблю американские залы, американские оркестры и американскую публику, американские традиции. Каждый раз я готовлю для них что-то новое. Этот тур не исключение. Мы впервые в этом году сыграем новую программу для Америки. Мы только что записали второй концерт Прокофьева с Валерием Абисаловичем Гергиевым. Мы уже его сыграли восемь раз. Сумасшедший успех везде. Наш тур завершается в Карнеги Холле в Нью-Йорке, для меня это будет 23-е выступление", — продолжил музыкант.

"Специально для этого концерта (одной из композиций) мы выбрали Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина. Но не просто в оригинале, а с небольшим добавлением. (Мы сыграем его) с моими музыкантами Андреем Ивановым — моим лучшим контрабасистом и с барабанщиком-афроамериканцем. Это будет дебют сегодня. Мы буквально сходу будем это играть. И я очень жду этого выступления, потому что это одно из самых любимых произведений в моем репертуаре. В таком прочтении в Америке не было такого никогда", — сказал он.

"Сегодняшний концерт — он под знаком. "Объединения" (Unity) Это умиротворение — даже не умиротворение, а миротворчество что ли. Очень здорово и показательно, что наши две великие страны будут сегодня на сцене представлены. У нас будет американский барабанщик, американский хор. Мы будем играть с Мариинским оркестром. Я считаю, что это очень показательный концерт. Хотя я очень далек от политики — но тем не менее, это такой месседж о том, что великая музыка может сделать очень много полезных вещей в любой точке света. В том числе и, конечно, в Америке", — отметил Мацуев.

"Мы счастливые люди, мы говорим на одном из самых универсальных языков мира, который не требует перевода. На языке музыки, которая и объединяет, и примеряет, дает одухотворение, отвлечение и дает некую терапию… Для меня не существует национальности у таланта. Куда бы я ни выходил, я везде одинаково выкладываюсь. Будь то Карнеги холл в Нью-Йорке, либо в маленьком зале в Оренбурге", — добавил Мацуев.

И публика это ценит. "Во время этого (американо-канадского) тура залы были переполнены, везде был успех. Критика везде блистательная", — уточнил он.

Мацуев признался, что у него есть небольшой секрет — перед каждым выходом на сцену ему важно посмотреть на зал. "Для меня достаточно взглянуть из-за кулис в щелочку. Посмотреть на этот зал. Чтобы эта энергетика тебя мгновенно озарила. Это как допинг для меня. Это тоже сейчас такое политическое название. Публика — мой мельдоний", — заключил он.

Вашингтонский кафедральный собор — главный собор англиканской Епископальной церкви США, построенный в неоготическом стиле. Он считается шестым по высоте собором в мире — его шпили взметнулись ввысь на 92 метра. Первый камень в его фундамент был заложен в 1907 году при президенте Теодоре Рузвельте, а полностью строительство завершилось лишь в 1990-м при Джордже Буше-старшем.