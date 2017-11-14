Минюст США оценил влияние закона об иностранных агентах на свободу слова

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA) не тормозит свободу слова в США, говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства юстиции.
"Закон (об иностранных агентах) не тормозит свободу слова, не ограничивает содержание распространяемой информации", — говорится в сообщении минюста, поступившем в РИА Новости.
"Американцы имеют право знать, кто действует в США с целью влияния на американское правительство или общественность от имени иностранных представителей", — заявил и. о. помощника генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Дана Боент.