Минюст США оценил влияние закона об иностранных агентах на свободу слова

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский закон о регистрации иностранных агентов (FARA) не тормозит свободу слова в США, говорится в распространенном в понедельник сообщении министерства юстиции.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

"Закон (об иностранных агентах) не тормозит свободу слова, не ограничивает содержание распространяемой информации", — говорится в сообщении минюста, поступившем в РИА Новости.

"Американцы имеют право знать, кто действует в США с целью влияния на американское правительство или общественность от имени иностранных представителей", — заявил и. о. помощника генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Дана Боент.