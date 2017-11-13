Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 13 ноября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.

После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.

С турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.