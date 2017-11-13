Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноя — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.
После беседы лидеров в узком формате пройдет заседание в расширенном составе, а затем главы государства, как ожидается, выступят с заявлениями для прессы.
С турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.