АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция рассчитывает на максимально быструю реализацию соглашения с РФ о поставках зенитных ракетных комплексов С-400, технические детали будут обсуждены на переговорах президентов РФ и Турции в Сочи, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.