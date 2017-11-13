АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция рассчитывает на максимально быструю реализацию соглашения с РФ о поставках зенитных ракетных комплексов С-400, технические детали будут обсуждены на переговорах президентов РФ и Турции в Сочи, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400 мы с Россией договорились, документы подписаны. Есть некоторые технические детали, мы их обсудим в рамках моего визита с участием наших специалистов, из министерства обороны в том числе. Хотим предпринять шаги, чтобы как можно быстрее воплотить это в жизнь", — сказал Эрдоган на пресс-конференции перед отбытием в Сочи, где он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщила в сентябре пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ. Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400.