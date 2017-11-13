Подозреваемый по делу о гибели в Японии моряка из России отрицает обвинения

ТОКИО, 13 ноя — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россиянин, задержанный японской полицией по подозрению в причастности к гибели моряка Вадима Ракитина на грузовом судне под флагом республики Того, отрицает предъявляемые ему обвинения, заявил РИА Новости заместитель главы транспортного отдела центрального отделения полиции города Имидзу Юдзи Танигути.

Россиянин, 37-летний Вадим Ракитин был обнаружен без сознания в каюте со следами крови на лице в воскресенье, 12 ноября. К приезду японских медиков он уже скончался.

Позже полиция Японии по подозрению в причастности к гибели Ракитина задержала 35-летнего россиянина, занимавшегося на судне погрузкой и разгрузкой автомобилей. По словам вице-консула генконсульства России в Ниигате Дмитрия Иванова, накануне происшествия погибший и подозреваемый "вместе выпивали, что-то не поделили, и возникла такая ситуация".

"Подозреваемый до настоящего времени продолжает отрицать предъявляемые ему обвинения", — подчеркнул собеседник агентства.

В ответ на вопрос РИА Новости о причинах смерти российского моряка Танигути заявил, что "по результатам судебно-медицинской аутопсии, причиной смерти, скорее всего, стала асфиксия в результате попадания крови в дыхательные пути", но не уточнил, при каких обстоятельствах это могло произойти.

Сухогруз Iman судовладельца Inderton прибыл в порт Имидзу утром 10 ноября из Владивостока. На нем должны были перевозить партию подержанных японских автомобилей. По данным местной береговой охраны, на судне Iman, на котором погиб россиянин, находился полностью российский экипаж из 22 человек.