СМИ: число жертв землетрясения в Иране превысило 339 человек

Поисково-спасательные работы после землетрясения в иранской провинции Керманшах

Поисково-спасательные работы после землетрясения в иранской провинции Керманшах

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Жертвами мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака стали не менее 339 человек, свыше 2500 пострадали, сообщает телеканал Press TV.

Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра магнитуда землетрясения составила 7,2. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сейсмологи зафиксировали после основного толчка не менее 14 афтершоков силой от 2,3 баллов до 4,1 баллов по шкале Рихтера.

По предварительным данным, пострадавших среди россиян нет.