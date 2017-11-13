Международный терроризм обрел катастрофические масштабы, считает Назарбаев

АСТАНА, 13 ноя — РИА Новости. Международный терроризм обрел катастрофические масштабы, а для Евразии серьезным вызовом становятся вытесненные с Ближнего Востока боевики, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Катастрофические масштабы обрел международный терроризм, для него не существует границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов. С начала третьего тысячелетия число терактов, как и количество погибших, выросло в десять раз. В 2016 году теракты произошли в 104 странах, это больше половины мира", — сказал он в ходе заседания Астанинского клуба экспертов.

Назарбаев отметил, что теракты стали происходить в развитых, а не только в развивающихся странах, также "псевдоисламские течения расширяют ареал своего влияния, агрессивно проникая на территорию новых государств".

"Несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия в борьбе с ИГИЛ* на Ближнем Востоке. Однако надо понимать, что разгромленные боевики начнут возрождать ячейки на других территориях, и это серьезный вызов для всей Евразии", — заявил Назарбаев.

Астанинский клуб — дискуссионная площадка, объединяющая экспертов по экономике и политике из Китая, ЕС, Индии, Ближнего Востока, России и США.

* Террористическая организация, запрещенная в России