В Казахстане пассажир скончался на борту самолета

АЛМА-АТА, 13 ноя – РИА Новости. Пассажир скончался в понедельник на борту самолета казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", выполнявшего внутренний рейс, сообщили РИА Новости в департаменте корпоративных коммуникаций авиакомпании.

По данным авиаперевозчика, самолет, вылетевший из Шымкента в Астану, вернулся в аэропорт в связи с ухудшением самочувствия пассажира.

"Сотрудниками авиакомпании были выполнены действия в соответствии с процедурой сердечно-легочной реанимации на борту. По прилету врачи скорой медицинской помощи осмотрели больного и констатировали его смерть", — сообщили в авиакомпании.