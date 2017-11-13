Посол Германии в Польше рассказ об ответственности за преступления нацистов

ВАРШАВА, 13 ноя — РИА Новости. Берлин несет только моральную ответственность перед Варшавой за преступления Второй мировой войны, вопрос репараций закрыт, заявил посол Германии в Польше Рольф Никель в интервью польскому изданию "Do Rzeczy".

"Нет никакого сомнения, что Германия несет моральную ответственность за совершенные преступления в Польше во время Второй мировой войны. Намеренно говорю о немцах, а не о нацистах, потому что за этими преступлениями стояли немецкие солдаты, которые убивали от имени Германии", — сказал посол.

Он подчеркнул, что Германия признает это и будет признавать. "Нужно об этом помнить и говорить правду о том, что произошло, о преступниках и о жертвах, а также о патриотических поступках многих поляков", — сказал Никель.

Вопрос выплат при этом он назвал закрытым.

"Вопрос репараций, однако, уже юридически и политически закрыт. Наши власти в Берлине неоднократно это подчеркивали", — заявил посол.

Когда дипломата спросили об экспертном заключении Бюро анализа Сейма Польши, который счел справедливыми претензии Польши к Германии о репарациях, он ответил: "Мы могли бы вести сейчас очень длинную дискуссию, какая сторона имеет более правильные юридические экспертизы по этому делу". "Позиция правительства в Берлине, однако, ясна: с точки зрения права вопрос репараций закрыт", — подчеркнул Никель.

При этом он отметил, что немецкие власти заявляют о помощи Польше, например, в борьбе с фальсификацией истории, в частности с использованием термина "польские лагеря смерти". "Я лично вмешивался уже в двух такого рода случаях", — сказал он.

Ранее премьер-министр Беата Шидло заявляла, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. По ее мнению, репарации должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.