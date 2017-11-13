Во Франции предъявили обвинения наехавшему на пешеходов водителю

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершившему в пятницу во Франции наезд на пешеходов водителю были предъявлены обвинения, он помещен под временный арест, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на прокурора Тулузы.
Как сообщает радиостанция, обвинения были предъявлены в воскресенье вечером.
"Он подтвердил свои слова перед судьями", — цитирует радиостанция прокурора Пьера Ива Куйо.
По данным радиостанции, водителю поставили диагноз шизофрения. Он был известен правоохранительным органам за причастность к уголовным преступлениям, в частности связанным с наркотиками.