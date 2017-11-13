Во Франции предъявили обвинения наехавшему на пешеходов водителю

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Совершившему в пятницу во Франции наезд на пешеходов водителю были предъявлены обвинения, он помещен под временный арест, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на прокурора Тулузы.

В пятницу 28-летний водитель совершил наезд на пешеходов у лицея Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк под Тулузой. В результате наезда три китайских студента получили ранения. Водитель был задержан на месте преступления. Он признался сотрудникам полиции, что совершил наезд намеренно, а также рассказал, что страдает психическими расстройствами.

Как сообщает радиостанция, обвинения были предъявлены в воскресенье вечером.

"Он подтвердил свои слова перед судьями", — цитирует радиостанция прокурора Пьера Ива Куйо.

По данным радиостанции, водителю поставили диагноз шизофрения. Он был известен правоохранительным органам за причастность к уголовным преступлениям, в частности связанным с наркотиками.