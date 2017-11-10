На юге Франции автомобиль наехал на пешеходов, три человека пострадали

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходов на юге Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, инцидент произошел около 16.00 (18.00 мск) перед лицеем Сент-Экзюпери в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы. Отмечается, что в результате наезда пострадали три китайских студента, двое находятся в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля задержан, он заявил, что совершил наезд намеренно.

По данным источника радиостанции France Bleu, водитель находился в розыске, однако источник не уточнил, обладал ли задержанный статусом "fiché S", то есть представлял ли угрозу национальной безопасности.

Согласно информации BFMTV, задержанный имел отношение к уголовным преступлениям, в том числе связанным с наркотиками. Телеканал сообщает, что пока полиция расследует инцидент не как теракт, а как уголовное преступление.