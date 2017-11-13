Борис Джонсон заверил главу МИД Ливана в поддержке со стороны Лондона

ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в воскресенье вечером заверил своего ливанского коллегу Гебрана Бассила в том, что Лондон и дальше будет оказывать стране поддержку.

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что вернется на родину в ближайшие два-три дня, после чего официально подаст в отставку в соответствии с конституцией страны.

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Бассилом, мы обсудили последние события в Ливане. Я напомнил ему о полной поддержке со стороны Великобритании во имя суверенитета и независимости Ливана", — сказал Джонсон, его цитирует МИД Великобритании.

По словам британского министра, премьер Харири был надежным партнером, Джонсон призвал все стороны процесса в Ливане сделать все возможное для того, чтобы сократить внутреннее политическое напряжение.

Харири сделал свое заявление в столице Саудовской Аравии, ряд ливанских каналов принял решение не транслировать в своем эфире первое интервью Харири после отставки.

Президент Ливана Мишель Аун ранее заявил, что все сказанное Харири за пределами Ливана будет воспринято как сделанное под давлением. Аун отметил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения причин отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сказал, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными.

Харири, находясь в Эр-Рияде, 4 ноября неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.