Борис Джонсон заверил главу МИД Ливана в поддержке со стороны Лондона

ЛОНДОН, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре в воскресенье вечером заверил своего ливанского коллегу Гебрана Бассила в том, что Лондон и дальше будет оказывать стране поддержку.
"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Бассилом, мы обсудили последние события в Ливане. Я напомнил ему о полной поддержке со стороны Великобритании во имя суверенитета и независимости Ливана", — сказал Джонсон, его цитирует МИД Великобритании.
По словам британского министра, премьер Харири был надежным партнером, Джонсон призвал все стороны процесса в Ливане сделать все возможное для того, чтобы сократить внутреннее политическое напряжение.
Харири сделал свое заявление в столице Саудовской Аравии, ряд ливанских каналов принял решение не транслировать в своем эфире первое интервью Харири после отставки.
Харири, находясь в Эр-Рияде, 4 ноября неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.