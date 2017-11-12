В Норвегии камера сняла, как грузовик едва не сбил мальчика

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Норвежский школьник чудом не попал под колеса многотонной фуры. Избежать трагедии удалось благодаря быстрой реакции водителя грузовика, сообщает The Sun.

Инцидент заснял видеорегистратор автомобиля, ехавшего по встречной полосе. На кадрах видно, как на трассе останавливается автобус, и из него выходят дети. Школьники начинают переходить дорогу позади автобуса, который закрывает им обзор дороги.

В это время один из мальчиков выбегает на встречную полосу, по которой едет грузовик. Водитель фуры резко тормозит и останавливается в нескольких сантиметрах от ребенка.