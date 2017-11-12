Трамп прибыл в Манилу для участия в саммите АСЕАН и ВАС

МАНИЛА, 12 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл на Филиппины в рамках своего турне по Азии.

В начале ноября Трамп начал многодневное турне по странам Азии. Ранее он посетил Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам.

Американский президент прибыл в Манилу около 17.45 (12.45 мск) по местному времени из Вьетнама, где принимал участие в саммите АТЭС.

Ожидается, что Трамп 13 ноября проведет первую официальную двустороннюю встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте, примет участие в саммите США-АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Визит Трампа продлится до 14 ноября.

В воскресенье днем, за несколько часов до визита Трампа толпа демонстрантов вышла на акцию протеста против приезда лидера США. Они выкрикивали антиамериканские лозунги и сожгли стилизованный американский флаг. Протестующие попытались пройти к американскому посольству, но полиция остановила их водометами и оттеснила назад.

Посольство США в Маниле находится под усиленной охраной полиции.

В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.

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