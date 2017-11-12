Правозащитник рассказал подробности изъятия ребенка у россиянки в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 ноя — РИА Новости. Ребёнок, изъятый в сентябре представителями социальной службы Финляндии у гражданки России, проживающей в городе Рякюля, имеет одно гражданство — Финляндии, сообщил РИА Новости финский правозащитник Йохан Бекман.

"Девочка является гражданкой Финляндии и не является гражданкой России", — сказал Бекман.

Из всей семьи только мать, Елена Смоленчук, является гражданкой Российской Федерации, уточнил правозащитник.

В воскресенье стало известно, что финские социальные службы в сентябре изъяли 12-летнюю дочь у россиянки, проживающей в городе Рякюля. Сообщается, что в семье две дочери — 9 и 12 лет.