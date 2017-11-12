В ГД и Совфеде ответили на слова Киева о "перекраске" военных в миротворцев

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление украинских властей о том, что Россия собирается "перекрашивать" своих военных под миротворцев ООН — это выдумки и чушь. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью", — сказал Клинцевич РИА Новости.

Сенатор добавил, что Александру Турчинову вместо озвучивания подобных "перлов" стоило бы заняться многочисленными реальными проблемами национальной безопасности Украины.

Подобного мнения придерживается и первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое <…> должно быть озадачено лишь одной целью — это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти", — отметил депутат.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам, чтобы "перекрасить" их под миротворцев. Что он имел в виду под "перекраской", Турчинов не уточнил. Он также не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.

Миротворцы в Донбассе

Российский президент Владимир Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину. Он отметил, что задачей "голубых касок" должно быть обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. В Кремле подчеркивали, что в целом позиция Москвы по размещению в соседней стране миротворцев гибкая и может меняться.

На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.

Газета The Wall Street Journal уже сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев. По данным источников издания, американские представители хотят обсудить это с российским коллегами в ближайшее время. В самопровозглашенной Донецкой народной республике уже назвали такое число миротворцев чрезмерным.

"Численность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках. Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции", — сказал полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.