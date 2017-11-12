В ГД и Совфеде ответили на слова Киева о "перекраске" военных в миротворцев

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заявление украинских властей о том, что Россия собирается "перекрашивать" своих военных под миротворцев ООН — это выдумки и чушь. Такое мнение выразил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью", — сказал Клинцевич РИА Новости.
Сенатор добавил, что Александру Турчинову вместо озвучивания подобных "перлов" стоило бы заняться многочисленными реальными проблемами национальной безопасности Украины.
"Это очередные бредовые домыслы со стороны киевского руководства, которое <…> должно быть озадачено лишь одной целью — это выполнить минские соглашения. А они под любым предлогом пытаются от этого уйти", — отметил депутат.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам, чтобы "перекрасить" их под миротворцев. Что он имел в виду под "перекраской", Турчинов не уточнил. Он также не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.
Миротворцы в Донбассе
Российский президент Владимир Путин ранее поддержал идею отправки миротворцев ООН на Украину. Он отметил, что задачей "голубых касок" должно быть обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ на линии разграничения. В Кремле подчеркивали, что в целом позиция Москвы по размещению в соседней стране миротворцев гибкая и может меняться.
На этой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически закончили разработку совместного проекта резолюции ООН по миротворцам в Донбассе.
Газета The Wall Street Journal уже сообщила, что США намерены предложить план по размещению на востоке Украины 20 тысяч международных миротворцев. По данным источников издания, американские представители хотят обсудить это с российским коллегами в ближайшее время. В самопровозглашенной Донецкой народной республике уже назвали такое число миротворцев чрезмерным.
"Численность наблюдателей ОБСЕ на Донбассе – 550 человек. Получается, что на каждого наблюдателя ОБСЕ будет приходиться более 30 охранников в голубых касках. Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту – помешать наблюдателям исполнять свои функции", — сказал полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.