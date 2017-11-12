МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Посольство Турции в США опровергло сообщения СМИ о попытках Анкары добиться экстрадиции из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена с помощью секретных переговоров с американским чиновником.
"Как мы заявляли ранее, все предположения, что Турция прибегала к способам, выходящим за рамки закона, для его экстрадиции абсолютно ложны, абсурдны и беспочвенны", — говорится в заявлении дипмиссии.
Посольство также подчеркнуло, что власти страны все же надеются на скорейшую экстрадицию проповедника, который на родине обвиняется в организации попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
Агентство Рейтер ранее сообщало, что Турция наняла Флинна для проведения исследования в отношении того, как оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен "отравляет атмосферу" между Турцией и США.
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