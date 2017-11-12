Турция опровергла данные о сговоре с экс-помощником Трампа о судьбе Гюлена

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Посольство Турции в США опровергло сообщения СМИ о попытках Анкары добиться экстрадиции из США турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена с помощью секретных переговоров с американским чиновником.

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью о том, что экс-помощник президента Дональда Трампа Майк Флинн якобы вел переговоры с турецким правительством о передаче Гюлена Анкаре за 15 миллионов долларов. Адвокаты Флинна уже выступили с опровержением публикации.

"Как мы заявляли ранее, все предположения, что Турция прибегала к способам, выходящим за рамки закона, для его экстрадиции абсолютно ложны, абсурдны и беспочвенны", — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство также подчеркнуло, что власти страны все же надеются на скорейшую экстрадицию проповедника, который на родине обвиняется в организации попытки госпереворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

Против Флинна в США ведется расследование о его работе в качестве лоббиста на турецкое правительство. Как ранее стало известно, Флинн зарегистрировался в этом качестве в минюсте США и завершил данную работу до президентских выборов в ноябре прошлого года.

Агентство Рейтер ранее сообщало, что Турция наняла Флинна для проведения исследования в отношении того, как оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен "отравляет атмосферу" между Турцией и США.

Подробнее о биографии Фетхуллаха Гюлена читайте в справке РИА Новости >>