Пушков отметил трезвую позицию Трампа в отношении России

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп верен себе и "сохраняет трезвость среди всеобщей истерики", заявляя о потенциале для "очень хороших отношений" с Россией.

"Трамп верен себе — заявляет о потенциале для "очень, очень, очень хороших отношений с Россией". Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики", — написал в воскресенье Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Трамп на пресс-конференции в Ханое заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру. По его словам, США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.