Пушков отметил трезвую позицию Трампа в отношении России

09:3112.11.2017
(обновлено: 09:34 12.11.2017)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент США Дональд Трамп верен себе и "сохраняет трезвость среди всеобщей истерики", заявляя о потенциале для "очень хороших отношений" с Россией.
"Трамп верен себе — заявляет о потенциале для "очень, очень, очень хороших отношений с Россией". Сохраняет трезвость среди всеобщей истерики", — написал в воскресенье Пушков в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Трамп на пресс-конференции в Ханое заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру. По его словам, США и России нужно вместе работать над решением мировых проблем.
В день открытия саммита состоялась церемония совместного фотографирования гостей, представляющих страны "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
Почетный караул встречал в аэропорту вьетнамского Дананга самолет президента России Владимира Путина, который 10 ноября прибыл для участия в 25-м саммите стран АТЭС.
В рамках саммита прошла встреча главы российского государства с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
Владимир Путин принял участие во встрече лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета. Это было первое официальное мероприятие саммита.
Владимир Путин в окружении министра экономического развития Максима Орешкина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, помощника президента Юрия Ушакова и пресс-секретаря Дмитрия Пескова на полях саммита АТЭС.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита.
На полях саммита АТЭС президент России провел встречу главой Вьетнама Чан Дай Куангом.
Владимир Путин на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества".
Встреча президента России с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Дананге.
Глава российского государства 10 ноября принял участие и во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС.
Во время церемонии фотографирования на саммите президенты России Владимир Путин и Перу Педро Пабло Кучински обменялись приветствиями, дав друг другу "пять".
10 ноября 2017. Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях саммита стран "Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества" (АТЭС) во вьетнамском Дананге. Справа налево - главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Президент США Дональд Трамп пропустил два официальных мероприятия саммита АТЭС и покинул торжественный прием в Дананге до его окончания.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент России Владимир Путин и президент Перу Педро Пабло Кучински на встреча лидеров стран АТЭС.
Председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама.
На полях саммита АТЭС прошла встреча Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
Во время церемонии совместного фотографирования всех лидеров стран АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп с улыбкой поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.