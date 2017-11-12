Трамп назвал дружбу США с Россией "плюсом для всего мира"

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Несмотря на то, что против Москвы введены "тяжелые" санкции, с ней надо сотрудничать, дружба России и США принесет пользу всему миру, заявил американский лидер Дональд Трамп. на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, которую транслировал Белый дом.

"Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир", — сказал Трамп на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, которую транслировал Белый дом.

"Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, — это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны", — добавил американский лидер.

Ранее Трамп в своем Twitter положительно оценил итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, заявив, что Москва может оказать "серьезную помощь" в борьбе с терроризмом и в решении проблем Северной Кореи, Сирии и Украины.

До этого американский лидер заявлял, что российско-американские договоренности по Сирии позволят спасти множество жизней. Он также сообщил, что провел несколько коротких разговоров с Путиным на саммите, и у них остались хорошие впечатления друг о друге.

Путин и Трамп в субботу одобрили совместное заявление по Сирии, которое перед этим было согласовано главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лидеры двух стран подтвердили приверженность борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

*Террористическая организация, запрещенная в России.