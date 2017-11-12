Пушков назвал слова Трампа о дружбе с Ким Чен Ыном троллингом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о попытках подружиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, назвав их "чистым троллингом".

"Я ведь так стараюсь подружиться с ним!" Эти слова Трампа о Ким Чен Ыне — чистый троллинг со стороны президента США. Невозможная дружба", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter

Ранее главы обеих стран нелестно высказывались друг о друге. Выступая с трибуны ООН, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.

Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".

Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.