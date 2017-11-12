Трамп не исключил, что мог бы стать другом Ким Чен Ыну

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

"Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Трансляцию пресс-конференции ведет сайт Белого дома.

Трампа просили прокомментировать его иронический твит, где он возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил, что он, Трамп, никогда бы не называл северокорейского лидера "низеньким или толстым". Трамп добавил, что "пытается стать другом" Ким Чен Ыну.

Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.