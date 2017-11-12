Кофейный вопрос: головоломка озадачила пользователей Twitter

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Twitter набирает популярность головоломка, опубликованная юзером с ником Purp. Задача, посвященная кофе и сообщающимся сосудам, оказалась не по зубам многим пользователям социальной сети.

Purp предложила подписчикам схему сообщающихся сосудов и задала вопрос, какая из чашек быстрее наполнится кофе.

Let’s see who’s brain works 😭 who gets coffee first? 👀🤔 pic.twitter.com/CqCtIeKVsJ — Purp 💜 (@_herbeautyxo) 9 ноября 2017 г.

​Пользователи ломали головы и выстраивали теории. Большинство сошлись во мнении, что все чашки наполнятся одновременно.

А правильный ответ заключается в том, что напиток попадет лишь в одну из чашек.

​За сутки пост с головоломкой набрал почти две тысячи ретвитов и свыше четырех тысяч лайков.