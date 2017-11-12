Госдеп: Россия и США могут совместно работать при совпадении интересов

ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина по Сирии подтверждает, что страны могут совместно работать при совпадении интересов, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Это отражает наше мнение, что, несмотря на наши разногласия с Россией, наши страны могут работать вместе там, где это соответствует интересам США, где наши интересы совпадают", — сказал он.

"При этом мы ясно сказали, что не будем работать с режимом (президента Сирии Башара) Асада, не будем работать с Ираном, их интересы сильно отличаются от наших", — добавил представитель госдепартамента.

Главы двух держав в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

*Террористическая организация, запрещенная в России.