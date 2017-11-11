Ни видимых успехов, ни крупных провалов: во Вьетнаме завершился саммит АТЭС

ДАНАНГ (Вьетнам), 11 ноя – РИА Новости. Саммит АТЭС завершился во вьетнамском Дананге без ощутимых успехов; лидеры 21 экономики "договорились договариваться", но не более того: никаких принципиально новых шагов никто не предложил.

Одной из основных тем обсуждения стала новая торговая политика США, основанная на протекционизме, и будущее Транстихоокеанского партнерства (ТТП) без участия Соединенных Штатов.

Любое подобное международное мероприятие – это прежде всего удобная площадка для переговоров лидеров между собой. Дананг мог стать местом второй личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако полноформатного контакта так и не случилось: лидеры кратко пообщались "на ногах" и одобрили заранее подготовленное экспертами двух стран совместное заявление по Сирии.

Непосредственно о состоянии двусторонних отношений, которые, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, нуждаются в "серьезном ремонте", лидеры, по всей видимости, поговорить так и не успели.

Следующий саммит объединения в 2018 году будет принимать Папуа — Новая Гвинея.

Все-таки согласовали



Лидерам стран АТЭС, несмотря на все "но", все-таки удалось согласовать итоговую декларацию саммита. Документ носит рекомендательный характер, но обозначает основные тенденции в торговой политике в этом регионе.

О возможных проблемах при согласовании будущего итогового документа заявляли еще до непосредственного начала недели высокого уровня. Причиной тому стала торгово-экономическая политика Трампа. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам министерского заседания АТЭС – последнего подготовительного мероприятия перед саммитом – сообщил, что США выступают с деструктивных позиций и отказываются согласовать документы, которые устраивают все другие страны.

Сам Трамп, выступая на саммите глав компаний АТЭС, он заявил, что Соединенные Штаты больше не позволят другим странам получать от них торгово-экономическую выгоду и будут работать только на равноправной основе.

Судя по тексту итоговой декларации, Трампу, похоже, удалось убедить коллег включить в финальный документ тезис о несправедливой торговле.

"Мы будем совместно работать, для того чтобы сделать торговлю более инклюзивной, поддерживать возможности по доступу к рынкам и решать проблему нечестной торговли", — говорится в заявлении.

В ТТП договорились договариваться

Параллельно в Дананге не без проблем решалась дальнейшая судьба Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которому теперь приходится выживать без ранее вышедших из него Соединенных Штатов. Оказалось, что и в таком составе договориться о совместных действиях не так-то просто. Главным мятежником среди оставшихся тихоокеанских государств на этот раз стала Канада, один из союзников США и вторая по размеру экономика ТТП после Японии. Так, премьер-министр Джастин Трюдо проигнорировал запланированную встречу лидеров экономик объединения, в итоге ее пришлось отменить. Позиция Оттавы осложняется тем, что параллельно она ведет переговоры с США по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

В итоге 11 стран все-таки "договорились договариваться": стороны обговорили базовые принципы дальнейшей работы. В качестве старта страны решили зачем-то сменить название их основополагающего документа на что-то совсем непроизносимое – теперь его правильно будет называть "Всесторонее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство" (СPTTP).

Вроде встретились, а вроде и нет

Как часто бывает на подобных многосторонних международных мероприятиях, внимание журналистов было приковано не столько к самому саммиту, сколько к многочисленным двусторонним встречам "на полях". Одним из основных событий форума могли стать вторые личные переговоры президентов РФ и США.

Изначально готовность встретиться с Путиным исходила от самого Трампа. В США заявляли, что рассчитывают получить от России заверения в готовности работать по КНДР, по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) и по расширению зон перемирия в Сирии. Российская сторона против переговоров не возражала. Но окончательного подтверждения переговоров все не было: тянуть с объявлением даты встречи является для российско-американских отношений нормальной практикой. В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что встреча лидеров еще согласовывается, но должна пройти 10 ноября.

Однако на следующий день в американских СМИ появились сообщения, что полноценных переговоров не будет. Что произошло на самом деле, доподлинно неизвестно. В качестве причины масс-медиа называли плотный график встреч Трампа. Так, президент пропустил первые два официальных мероприятия в рамках саммита и пришел только на торжественный гала-ужин. Там лидеры РФ и США впервые со встречи в рамках G20 и поздоровались друг с другом, отужинали (сидели они не рядом) и разошлись.

Стало очевидно, что полноформатных переговоров между главами государств не будет, но "на ногах" контакт все еще был возможен. И лидеры действительно пообщались в кулуарах саммита. Путин назвал общение со своим американским коллегой успешным, но этого мало, и необходимо найти еще возможность поговорить.

Трамп, судя по всему, не против: как цитирует слова американского лидера агентство Блумберг, он планирует в будущем провести с Путиным отдельную встречу по ситуации вокруг КНДР.

Говоря об отсутствии отдельной полноценной встречи с Трампом, российский президент пояснил, что это связано и с графиками лидеров, и с формальностями протокола. Вместе с тем, он заверил, что "ничего страшного не произошло". "Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом все, что хотели, мы обсудили", — подчеркнул Путин.

За эту краткую беседу президенты одобрили совместное заявление по Сирии, которое было заранее подготовлено экспертами двух стран и окончательно согласовано за пару часов до этого главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Рексом Тиллерсоном.

Содержание меморандума прорывным назвать сложно: никаких новых договоренностей достигнуто не было, стороны подтвердили неоспоримые принципы. Тем не менее, Трамп убежден, что соглашение спасет "огромное количество" человеческих жизней. Президенты заявили, что продолжат совместные усилия по борьбе с ИГ вплоть до полного уничтожения этой террористической группировки. Лидеры подтвердили приверженность РФ и США суверенитету и территориальной целостности Сирии и согласились, что конфликт в этой стране не имеет военного решения.

Путин и Трамп также отметили важность зон деэскалации в Сирии, а также обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в республике. Президенты РФ и США также договорились поддерживать уже действующие военные каналы для обеспечения безопасности Вооруженных сил США и РФ и предотвращения опасных инцидентов в Сирии. На этом все. Путин улетел в Россию, а Трамп – в Ханой, еще один город его большого азиатского турне.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов охарактеризовал одобренное лидерами заявление как "за все хорошее, против всего плохого". "Хорошо, что его обнародовали, это позитивно, что есть сигнал, что все-таки Россия и США в сирийском вопросе движутся по каким-то схожим траекториям. Но, естественно, если бы это было продуктом встречи и разговора двух президентов, оно имело бы один вес. Поскольку это некий подготовленный экспертами и дипломатами, но все-таки рабочий документ, то, конечно, значимость его иная", — сказал эксперт РИА Новости.

"Вообще ситуация довольно удивительная, когда важный очень представительный международный саммит, в общем-то говоря про Азиатско-Тихоокеанский регион, на котором масса тем и лидеров, которые для России очень важны, все это как-то уходит в тень, а вместо этого все обсуждают: скажет ли все-таки Трамп слово Путину или нет, это вообще довольно унизительно", — считает Лукьянов.