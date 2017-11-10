Лидер "Хезболлы" обвинил Эр-Рияд во вмешательстве во внутренние дела Ливана

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Принудительное удерживание премьер-министра Ливана Саада Харири в Саудовской Аравии и его отставка из Эр-Рияда являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Ливана, заявил генеральный секретарь ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, выступая в прямом эфире телеканала "Аль-Манар".

"Мы осуждаем это вопиющее вмешательство Саудовской Аравии во внутренние дела Ливана. Мы осуждаем это унизительное отношение к премьеру Сааду Харири. Унижение премьер-министра Ливана — это унижение всех ливанцев, несмотря на то, что у нас были политические разногласия",- сказал Насрулла.

Лидер шиитского движения обвинил Эр-Рияд в принудительном удерживании Харири в Саудовской Аравии, отметив, что зачитанная премьером речь была полностью написана саудовцами. По его утверждению, Саудовская Аравия тем самым пытается отыграться на Ливане из-за своих поражений в Йемене, Сирии и Ираке.

Говоря о действиях самого премьера, Насрулла заявил, что Харири вправе делать что хочет, как только вернется в Ливан, при желании — в рамках конституции сложить свои полномочия и высказаться в адрес "Хезболлах" и Ирана. "Мы считаем отставку незаконной и противоречащей конституции, так как она была объявлена под давлением и принудительно", — сказал он.

В минувшую субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.