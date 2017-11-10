В Раде назвали обыски в офисе Smart Energy давлением на оппозицию

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Обыски в офисах украинской компании Smart Energy, которая занимается добычей газа, проводятся по надуманным мотивам с целью давления на оппозицию, заявил в пятницу депутат парламента от партии "Оппозиционный блок", собственник Смарт-Холдинга, в который входит Smart Energy, Вадим Новинский.

Группа компаний Smart Energy в пятницу заявила об обысках в ее офисах в рамках уголовного дела о фиктивной деятельности. Пресс-секретарь Смарт-Холдинга Евгений Загорулько сообщил, что одна из компаний группы Smart Energy — "Укргазвыдобуток" входит в харьковское газовое кольцо и "блокировка ее хоздеятельности может привести к остановке добычи и передачи газа, снижению давления в системе и парализовать город-миллионник на всю зиму".

"Представители налоговой милиции находятся в офисах Smart Energy по абсолютно надуманным мотивам. Smart Energy – это газодобывающая компания. И вот в начале отопительного сезона кому-то нужно остановить его добычу. Мозгов вообще нет у людей", — цитирует политика пресс-служба партии.

По его словам, компании, акционером которых он является, подвержены "огромному репрессивному давлению со стороны правоохранительных органов – и СБУ, и генпрокуратуры, и МВД, и налоговой милиции".

"Таким образом пытаются как-то повлиять на меня как на политика. Кроме того, это давление на оппозицию. Плюс ко всему, это еще один способ устроить экономическое рейдерство на предприятиях, где я являюсь акционером. Но все эти компании работают исключительно по законам. Это одни из самых прозрачных и ответственных компаний по всей стране, поэтому бояться нечего", — добавил Новинский.

Смарт-Холдинг является одной из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины. Smart Energy занимается развитием проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление Smart Energy представлено британской компанией Regal Petroleum с активами на Украине и газодобывающими компаниями "Укргазвыдобуток" и "Пром-Энерго Продукт".