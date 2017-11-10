МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Если Белый дом осуществит поставки противотанковых ракет Javelin Украине, они будут в первую очередь применены против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и это негативно скажется на стабильности западных границ РФ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.
"Если это будет сделано, то у меня нет никаких сомнений, что это будет в первую очередь применено против ДНР и ЛНР, а это уже дестабилизировать будет ситуацию, и без того хромающую на две ноги, в рамках минских соглашений", — заявил Шаманов.
По его словам, если Белый дом это сделает, "это будет один из очередных безответственных шагов по отношению к стабильности на наших западных границах".
Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.
До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.