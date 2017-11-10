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Если Украина получит Javelin, их применят против республик, считает Шаманов

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Ноябрь 2017 (42)
12:3410.11.2017
(обновлено: 12:37 10.11.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ на бронемашине в окрестностях Дебальцево, Украина. Архивное фотоСолдат ВСУ на бронемашине в окрестностях Дебальцево, Украина. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Если Белый дом осуществит поставки противотанковых ракет Javelin Украине, они будут в первую очередь применены против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и это негативно скажется на стабильности западных границ РФ, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Валерий Чалый. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Посол Украины считает, что США предоставят Киеву летальное оружие
Ранее сообщалось, что в конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине. Как следует из документов комитета по вооруженным силам сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений". Как писал WSJ, решение о поставках Javelin на Украину одобрено в принципе, но сроки его реализации пока не определены. Белый дом позже опроверг информацию, опубликованную газетой.

"Если это будет сделано, то у меня нет никаких сомнений, что это будет в первую очередь применено против ДНР и ЛНР, а это уже дестабилизировать будет ситуацию, и без того хромающую на две ноги, в рамках минских соглашений", — заявил Шаманов.

По его словам, если Белый дом это сделает, "это будет один из очередных безответственных шагов по отношению к стабильности на наших западных границах".

Противотанковый ракетный комплекс Javelin ВС США. Архивное фото
© Фото : MoD/Crown copyright 2015
WSJ: США одобрили поставки летального оружия Украине
Комментируя опровержение Белым домом данной информации, депутат заявил, что, возможно, "они ляпнули, а потом одумались и решили заднюю передачу включить".

Президент Украины Петр Порошенко в конце сентября заявил, что Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении. По его словам, "мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил". Украина сама производит эффективные противотанковые ракеты, заявил Порошенко.

До этого украинский президент говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

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