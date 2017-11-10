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Спикер парламента Каталонии вышла из тюрьмы, сообщили СМИ

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (409)
16:3010.11.2017
(обновлено: 16:37 10.11.2017)
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МАДРИД, 10 ноя — РИА Новости. Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель вышла из тюрьмы, заплатив залог в размере 150 тысяч евро, сообщают испанские СМИ.

Студенты заблокировали вокзал в Барселоне в знак несогласия с действиями Мадрида
© Ruptly
Студенты заблокировали вокзал в Барселоне в знак несогласия с действиями Мадрида

Она может оставаться на свободе до рассмотрения дела по существу при соблюдении определенных условий: ей запрещено покидать территорию Испании, у нее изъят паспорт, она должна раз в неделю являться в суд.

В минувший четверг судья Верховного суда Испании принял решение заключить Форкадель под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением Каталонией независимости с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро.

Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" (входит в Podemos) депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.

Форкадель и остальные пять членов президиума распущенного парламента автономного сообщества давали в четверг показания в Верховном суде, расположенном в Мадриде. Именно президиум парламента принял решение о передаче на голосование депутатов резолюции о провозглашении независимости Каталонии.

Участники митинга ЛДПР в поддержку независимости Каталонии возле здания Генерального консульства Испании в Москве. 9 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЛДПР проводит митинг в Москве в поддержку независимости Каталонии
Прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

Поздно вечером в четверг Форкадель была отправлена в пенитенциарный центр Алькала Меко, расположенный в Алькала-де-Энарес (провинция Мадрид). Здесь же со 2 ноября находятся два бывших члена женералитета — экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса и бывший советник управления и институциональных отношений Меритчель Боррас.

Деньги на выплату залога для Форкадель нашла общественная организация "Каталонская национальная Ассамблея" (КНА), выступающая за независимость Каталонии. Ее лидер Жорди Санчес также находится в заключении по обвинениям в мятеже. Как пояснили в организации, деньги на залог поступили из "кассы взаимопомощи" КНА.

Судя по декларации о доходах, у самой Форкадель 150 тысяч евро нет. Ее банковские активы оцениваются в 124 607 евро, еще в 21 тысячу евро оцениваются акции. Кроме того, у политика есть половина квартиры, два гаража и ферма.

Сторонники независимости Каталонии, заблокировавшие вокзал и железнодорожные пути в Жироне, во время забастовки. 8 ноября 2017
© РИА Новости / Даниил Африн
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В Каталонии проходят массовые митинги в день всеобщей забастовки
В ходе судебных слушаний Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали другие бывшие депутаты. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим".

В голосовании по резолюции о независимости 27 октября в каталонском парламенте отказались принять участие представители оппозиционных партий, 53 депутата от партии "Граждане", каталонской Соцпартии и "Народной партии" покинули зал заседания. Голосование было тайное. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 депутатов, десять выступили против, еще двое опустили пустые бюллетени. Резолюция не была опубликована в Официальном бюллетене парламента.

Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон перед пресс-конференцией в Брюсселе. 31 октября 2017
© AFP 2017 / Nicolas Maeterlinck
Бельгийский суд освободил бывшего лидера Каталонии Пучдемона на поруки
Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. 30 октября каталонский парламент официально признал, что распущен.

Испанский суд 2 ноября поместил до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день он выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

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