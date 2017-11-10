Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

МАДРИД, 10 ноя — РИА Новости. Судья верховного суда Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением независимости спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро, говорится в судебном постановлении.

Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" (в коалицию входит каталонское отделение партии Podemos) депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.

В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.

Прокуратура требовала предварительное заключение для Форкадель и еще трех бывших членов президиума ареста, а также выплаты шестью политиками залога в 6,2 миллиона евро.

В ходе слушаний, проходивших в четверг в верховном суде Испании, Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим".

Прокуратура выдвинула в отношении шести политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

В голосовании в парламенте 27 октября отказались принять участие представители оппозиционных партий, 53 депутата от партии "Граждане", каталонской Соцпартии и "Народной партии" покинули зал заседания. Голосование было тайное. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 депутатов, 10 выступили против, еще двое опустили пустые бюллетени. Резолюция не была опубликована в Официальном бюллетене парламента.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Тридцатого октября каталонский парламент официально признал, что распущен.

Испанский суд 2 ноября поместил до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день он выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.