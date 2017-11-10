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Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Сюжет:
Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (407)
01:0910.11.2017
(обновлено: 01:29 10.11.2017)
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© РИА Новости / Джорди БойшареуПерейти в фотобанкСпикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фотоСпикер парламента Карме Форкадель и председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 10 ноя — РИА Новости. Судья верховного суда Испании принял решение заключить под стражу на время судебного расследования в связи с провозглашением независимости спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тысяч евро, говорится в судебном постановлении.

Участники всеобщей забастовки в Каталонии на митинге в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Каталонские депутаты назвали провозглашение независимости "символическим"

Другие бывшие члены президиума парламента — Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет (члены коалиции "Вместе за "да") — должны заплатить в течение недели залог в 25 тысяч евро и пока могут оставаться на свободе. Представитель коалиции "Да, это возможно" (в коалицию входит каталонское отделение партии Podemos) депутат Жоан Жосеп Нуэт может оставаться на свободе без выплаты залога.

В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, у них будут изъяты паспорта.

Прокуратура требовала предварительное заключение для Форкадель и еще трех бывших членов президиума ареста, а также выплаты шестью политиками залога в 6,2 миллиона евро.

В ходе слушаний, проходивших в четверг в верховном суде Испании, Форкадель заявила, что признает применение 155-й статьи конституции испанским правительством, что позволило ввести в автономном сообществе прямое правление центральных властей. Аналогичное заявление сделали Луис Короминас и Луис Гино. При этом они назвали провозглашение независимости Каталонии "исключительно символическим".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
Рахой заявил, что события в Каталонии могут повлиять на экономический рост

Прокуратура выдвинула в отношении шести политиков обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. В общей сложности эти преступления караются 48 годами тюремного заключения.

В голосовании в парламенте 27 октября отказались принять участие представители оппозиционных партий, 53 депутата от партии "Граждане", каталонской Соцпартии и "Народной партии" покинули зал заседания. Голосование было тайное. За резолюцию о независимости Каталонии проголосовали 70 депутатов, 10 выступили против, еще двое опустили пустые бюллетени. Резолюция не была опубликована в Официальном бюллетене парламента.

Заседание парламента Каталонии, на котором депутаты проголосовали за независимость от Испании. 27 октября 2017
© РИА Новости / Антон Бойков
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Экс-депутаты парламента Каталонии дают показания в испанском суде

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Тридцатого октября каталонский парламент официально признал, что распущен.

Испанский суд 2 ноября поместил до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день он выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Солж Ницин
А чё-то Захарченко с Плотницким по другим статьям проходят..
Еуропа, и кто её разберёт, правда????
01:34
10.11.2017
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