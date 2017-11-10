Россия и Китай будут искать новые направления сотрудничества, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран АТЭС во Вьетнаме. 10 ноября 2017

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Россия и Китай будут искать новые направления сотрудничества и усердно работать над реализацией уже существующих проектов, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу отметить, что наши усилия не пропадают даром. Рост торгового оборота — свыше 35%. Это не может не радовать. Вы упомянули о некоторых крупных проектах в самых различных областях. Будем над ними напряженно работать", — сказал он на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Будем искать новые направления сотрудничества. Уверен, они будут найдены и реализованы" — добавил Путин.

Он также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК по итогам завершившегося в октябре съезда партии.

"Итоги съезда подтвердили не только ваш высокий авторитет, но и широкую поддержку китайским народом проводимого вами курса", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что приоритетом российской внешней политики остается стратегическое всеобъемлющее взаимодействие с Китаем.

В свою очередь, китайский лидер поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием. Он также обратил внимание на успешную реализацию ряда совместных проектов, в том числе в газовой отрасли и авиастроении, а также успехи в сопряжении китайской инициативы "пояса и пути" с ЕАЭС.

Си Цзиньпин выразил готовность и в дальнейшем развивать отношения с Россией.