Россия и Китай будут искать новые направления сотрудничества, заявил Путин

ДАНАНГ, 10 ноя — РИА Новости. Россия и Китай будут искать новые направления сотрудничества и усердно работать над реализацией уже существующих проектов, заявил президент России Владимир Путин.
"Будем искать новые направления сотрудничества. Уверен, они будут найдены и реализованы" — добавил Путин.
Он также поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека КПК по итогам завершившегося в октябре съезда партии.
В свою очередь, китайский лидер поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием. Он также обратил внимание на успешную реализацию ряда совместных проектов, в том числе в газовой отрасли и авиастроении, а также успехи в сопряжении китайской инициативы "пояса и пути" с ЕАЭС.
Си Цзиньпин выразил готовность и в дальнейшем развивать отношения с Россией.