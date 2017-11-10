МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в октябре получил зарплату в 28 тысяч гривен (около тысячи долларов), сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на администрацию главы государства.

Из этой суммы налог на доходы физических лиц и военный сбор составили 5 460 гривен (около 200 долларов). Сама зарплата украинского лидера перечисляется "на благотворительные цели", заявили в администрации.

Петр Порошенко — бизнесмен, владелец кондитерской компании Roshen, его капитал оценивается в миллиард долларов. В рейтинге самых богатых украинцев, составленном в октябре украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, он оказался на пятой строчке.