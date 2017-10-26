Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Бизнесмен Ринат Ахметов вновь занял первое место в топе-100 самых богатых украинцев в 2017 году, президент Украины Петр Порошенко находится на пятой строчке, следует из рейтинга, составленного украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.

Согласно опубликованному в четверг на сайте "Нового времени" рейтингу, состояние Ахметова оценивается в 6,9 миллиарда долларов. В прошлом году в рейтинге богатейших украинцев Ахметов также занял первую строчку, тогда его состояние составляло 4,1 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивают в 1,4 миллиарда долларов. Третье место у бизнесмена Константин Жеваго. Четвертую позицию в рейтинге с капиталом 1,2 миллиарда долларов занял депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

Пятую строчку в списке с 1 миллиардом долларов занял Порошенко, который является владельцем кондитерской корпорации Roshen. Согласно прошлогоднему рейтингу, Порошенко занимал четвертое место с капиталом в 949 миллионов долларов.

Шестое место с 1 миллиардом долларов занял украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский. Седьмым в списке богатейших украинцев значится бизнесмен Геннадий Боголюбов с активами в 763 миллиона долларов. Восьмым идет владелец финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитирий Фирташ с 763 миллионами долларов.

Владелец одной из крупнейших на Украине агрофирм "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк с активами в 693 миллиона долларов — на девятом месте. Десятку лидеров замыкают супруги Александр и Галина Гереги, которые владеют сетью строительных гипермаркетов "Эпицентр", их активы составляют 688 миллионов долларов.