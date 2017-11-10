Фирма, составившая досье на Трампа, передала компромат на Клинтон

Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп во время дебатов. 26 сентября 2016 года

Кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп во время дебатов. 26 сентября 2016 года

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Фирма Fusion GPS, составившая скандальное досье на президента США Дональда Трампа, передала российскому юристу Наталье Весельницкой компрометирующие материалы и на Хиллари Клинтон, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на конфиденциальные источники сообщил, что основатель Fusion GPS Гленн Симпсон встречался с Весельницкой в суде на Манхэттене 9 июня 2016 года. Также, заявил телеканал, Симпсон и Весельницкая встречались после наделавшей шума встречи российского юриста с высокопоставленными представителями штаба Трампа.

Как сообщили источники агентства, негативная информация по поводу Хиллари Клинтон, которую Весельницкая якобы хотела передать штабу Трампа, была подготовлена сотрудниками Fusion GPS в ходе отдельного расследования.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась резонансная встреча Весельницкой с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Детали этой встречи широко обсуждались в СМИ.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".