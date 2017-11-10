Суд в Лондоне обязал Uber гарантировать водителям минимальную зарплату

ЛОНДОН, 10 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лондонский суд обязал онлайн-сервис заказа такси Uber относиться к водителям как к штатным сотрудникам, то есть гарантировать им минимальную заработную плату, больничные и оплачиваемые отпуска.

Судья Апелляционного суда по трудовым вопросам Дженнифер Иди отклонила апелляцию на вынесенное в октябре аналогичное судебное решение.

Иск против Uber подали два водителя, Джеймс Фаррар и Ясин Аслам. Решение коснется 30 тысяч водителей Uber.

Компания настаивает, что водители являются независимыми подрядчиками, и уже заявила, что оспорит и это решение суда.

Между тем, недавно предприятие Transport for London, управляющая общественным транспортом в британской столице, не продлила лицензию компании Uber London Limited на деятельность в Лондоне, которая истекла 30 сентября, обосновав это несоответствием правилам безопасности. Сообщалось, что ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения и нападения на пассажиров Uber. Транспортные власти и полиция также выказывали обеспокоенность тем, что водители частного такси, работающие на Uber, не проходят соответствующую проверку перед наймом.

Uber подал апелляцию на это решение, признав за собой некоторые ошибки.