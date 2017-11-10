Назарбаев признался, что мечтает побывать на Камчатке

АСТАНА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что мечтает побывать на Дальнем Востоке.

Как сообщает Sputnik Казахстан , выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Челябинске, Назарбаев отметил, что туризм во многих странах играет важную роль в формировании внутреннего валового продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости.

"Это тянет за собой такие ключевые отрасли экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, гостиничное хозяйство, то есть выступает своеобразным катализатором экономического развития", — сказал казахский лидер.

По его словам, как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест для туризма, где "можно проводить досуг и есть на что посмотреть".

"Например, россияне едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озеро Балхаш, Алаколь, зимой — на Чимбулак и другие места. Можно все это проводить организованно через наших туроператоров. В России есть огромное количество регионов, которые мы, казахстанцы, не знаем. Уже посмотрели Эмираты, Турцию, а здесь более интересно. Я, например, все время мечтаю побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке, никак не получается", — добавил Назарбаев.

"Они очень интересные: и Байкал, само собой Санкт-Петербург, Москва. Видите, я уже агитирую казахстанцев идти туристами в Россию", — сказал президент.

Назарбаев выразил мнение, что темой следующего межрегионального форума должны стать новые подходы и тенденции в развитии туризма двух стран, и предложил провести его в 2018 году в казахстанском Петропавловске.

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