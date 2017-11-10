Назарбаев признался, что мечтает побывать на Камчатке

АСТАНА, 10 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев признался, что мечтает побывать на Дальнем Востоке.
"Это тянет за собой такие ключевые отрасли экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, гостиничное хозяйство, то есть выступает своеобразным катализатором экономического развития", — сказал казахский лидер.
По его словам, как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест для туризма, где "можно проводить досуг и есть на что посмотреть".
"Например, россияне едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озеро Балхаш, Алаколь, зимой — на Чимбулак и другие места. Можно все это проводить организованно через наших туроператоров. В России есть огромное количество регионов, которые мы, казахстанцы, не знаем. Уже посмотрели Эмираты, Турцию, а здесь более интересно. Я, например, все время мечтаю побывать на Дальнем Востоке, на Камчатке, никак не получается", — добавил Назарбаев.
"Они очень интересные: и Байкал, само собой Санкт-Петербург, Москва. Видите, я уже агитирую казахстанцев идти туристами в Россию", — сказал президент.
Назарбаев выразил мнение, что темой следующего межрегионального форума должны стать новые подходы и тенденции в развитии туризма двух стран, и предложил провести его в 2018 году в казахстанском Петропавловске.
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