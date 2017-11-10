Поступающие из Украины антипольские сигналы неприемлемы, заявил Анджей Дуда

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назвал неприемлемыми поступающие из Украины антипольские сигналы, но несмотря на это хотел бы посетить Харьков.

В интервью изданию Nasz Dziennik Дуда коснулся вопроса его визита на Украину, который, по официальным данным, планируется в декабре текущего года. "Этот вопрос имеет несколько аспектов. Один — это мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове. Этот вопрос очень важен для меня лично и для меня как президента. Второй элемент связан с тем, что чуть более чем через два месяца, на заседании 17 февраля мы получим место в Совете безопасности ООН, где вопрос Украины будет поднят", — заявил он.

По словам польского президента, в рамках визита он также хочет ознакомиться с ситуацией, которая сложилась на юго-востоке Украины.

"В то же время с украинской стороны поступают нехорошие сигналы, которые для меня как для президента Польской Республики неприемлемы. Я не соглашусь с тем, чтобы люди, которые занимают руководящие должности на Украине, проповедовали взгляды, которые де-факто являются антипольскими", — пояснил он.

Дуда подчеркнул, что политики правящего в Польше лагеря не провозглашают антиукраинские лозунги, и у Варшавы есть право "ожидать того же от другой стороны".

Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.

Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.

Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".