Поступающие из Украины антипольские сигналы неприемлемы, заявил Анджей Дуда

ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда назвал неприемлемыми поступающие из Украины антипольские сигналы, но несмотря на это хотел бы посетить Харьков.Nasz Dziennik Дуда коснулся вопроса его визита на Украину, который, по официальным данным, планируется в декабре текущего года. "Этот вопрос имеет несколько аспектов. Один — это мое личное желание посетить могилы поляков в Харькове. Этот вопрос очень важен для меня лично и для меня как президента. Второй элемент связан с тем, что чуть более чем через два месяца, на заседании 17 февраля мы получим место в Совете безопасности ООН, где вопрос Украины будет поднят", — заявил он.
По словам польского президента, в рамках визита он также хочет ознакомиться с ситуацией, которая сложилась на юго-востоке Украины.
"В то же время с украинской стороны поступают нехорошие сигналы, которые для меня как для президента Польской Республики неприемлемы. Я не соглашусь с тем, чтобы люди, которые занимают руководящие должности на Украине, проповедовали взгляды, которые де-факто являются антипольскими", — пояснил он.
Ранее глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что власти Польши запретят въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, а также тех, кто "использует административные инструменты" против республики. При этом в Варшаве не сообщают, кто уже попал или может попасть в такой "черный список". По данным местных СМИ, запрет касается главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, который регулярно выступает с критикой политики Варшавы.
В то же время Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".