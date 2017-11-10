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В Казахстане рассказали о денонсации соглашения о помощи с Киргизией

10:2410.11.2017
(обновлено: 10:35 10.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГорода мира. Астана. Архивное фотоГорода мира. Астана. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АСТАНА, 10 ноя — РИА Новости. Казахстан начнет денонсацию соглашения о помощи в рамках ЕАЭС после официального уведомления от Киргизии о завершении всех внутригосударственных процедур, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба президента КР
Президент Киргизии сожалеет о высказываниях в адрес главы Казахстана

Накануне парламент Киргизии в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Киргизии, но за 15 дней до вступления в должность нового киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, который в интервью РИА Новости заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены.

"Мы ждем с их стороны, пока от них только есть официальная нота МИД (о намерении начать денонсацию — ред.), но сама денонсация не прошла. Сейчас у них через парламент прошел (законопроект — ред.), но должен быть подписан президентом и только потом, когда они нам официально вручат ноту о том, что они (завершили денонсацию — ред.), мы будем к этому процессу переходить", — сказал Тлеуберди журналистам.

Он отметил, что размещенный на сайте казахстанского министерства национальной экономики проект закона о денонсации соглашения с Киргизией о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции еще не проходил межведомственного согласования. "Готовность есть", — сказал Тлеуберди, добавив, что Казахстан начнет свои внутригосударственные процедуры "после официального уведомления о денонсации с их стороны".

На центральной площади Астаны. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Казахстан объяснил усиление контроля на границе с Киргизией
В сентябре после дипломатического скандала, вызванного встречей главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизии от оппозиции Омурбеком Бабановым, киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Киргизии. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

На границе со стороны Киргизии скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений.

Вид с воздуха на Астану. Архивное фото
© AFP 2017 / Stanislav Filippov
Казахстан отверг обвинения Атамбаева о вмешательстве в дела Киргизии
В начале ноября на Совете глав правительств СНГ премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал, что республика поднимет в ВТО вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана. Казахстанский премьер Бакитжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Жээнбеков, вступающий в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.

Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривает предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".

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