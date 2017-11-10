В Казахстане рассказали о денонсации соглашения о помощи с Киргизией

АСТАНА, 10 ноя — РИА Новости. Казахстан начнет денонсацию соглашения о помощи в рамках ЕАЭС после официального уведомления от Киргизии о завершении всех внутригосударственных процедур, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Мухтар Тлеуберди.
Накануне парламент Киргизии в третьем и окончательном чтении принял законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Киргизии, но за 15 дней до вступления в должность нового киргизского президента Сооронбая Жээнбекова, который в интервью РИА Новости заявил, что проблемы в отношениях с Казахстаном будут вскоре улажены.
"Мы ждем с их стороны, пока от них только есть официальная нота МИД (о намерении начать денонсацию — ред.), но сама денонсация не прошла. Сейчас у них через парламент прошел (законопроект — ред.), но должен быть подписан президентом и только потом, когда они нам официально вручат ноту о том, что они (завершили денонсацию — ред.), мы будем к этому процессу переходить", — сказал Тлеуберди журналистам.
Он отметил, что размещенный на сайте казахстанского министерства национальной экономики проект закона о денонсации соглашения с Киргизией о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции еще не проходил межведомственного согласования. "Готовность есть", — сказал Тлеуберди, добавив, что Казахстан начнет свои внутригосударственные процедуры "после официального уведомления о денонсации с их стороны".
На границе со стороны Киргизии скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений.
Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривает предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".