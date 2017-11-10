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Три дня Трампа в Китае: миллиардные контракты и личное расположение

07:0610.11.2017
(обновлено: 07:27 10.11.2017)
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© REUTERS / Jonathan ErnstВизит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Jonathan Ernst

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Первый официальный трехдневный визит президента США Дональда Трампа в Китай завершился в пятницу, обе стороны уже охарактеризовали его как "крайне успешный и плодотворный", лидеры двух стран на каждой из многочисленных встреч непременно делали заявление о взаимном расположении и уважении, обсудили вопросы двусторонней повестки, а также особо острые региональные и международные проблемы.

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине
© REUTERS / Thomas Peter
Трамп прокомментировал итоги визита в Китай

Как и анонсировалось, главными темами переговоров стали двусторонние торговые отношения двух самых крупных экономик мира и ситуация на Корейском полуострове, которая непосредственно затрагивает интересы как Китая, так и США.

На совместной пресс-конференции по итогам переговоров в четверг Си Цзиньпин и Дональд Трамп рассказали журналистам о достигнутых договоренностях, которых оказалось достаточно много в различных сферах. Лидеры выразили готовность работать вместе над преодолением разногласий, совместно бороться с общими угрозами как внутри стран, так и во всем мире, развивать экономику и вместе нести ответственность за поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин, Китай
© REUTERS / Damir Sagol
Трамп обвинил администрацию Обамы в дисбалансе торговли с Китаем
Президент США в своем Twitter позже прокомментировал прошедшие встречи, написав, что "переговоры с председателем Си Цзиньпином были очень плодотворными как в торговле, так и в вопросе Северной Кореи. Он очень уважаемый и могущественный представитель своего народа.

Утром в пятницу президент США покинул Пекин и направился на саммит АТЭС во вьетнамском Дананге, на полях которого может состояться встреча Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Хозяева и гости

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп перед торжественным ужином в Пекине. 9 ноября 2017
© REUTERS / Thomas Peter
Лидеры Китая и США отметили рост глобальной важности двусторонних отношений
Китайская сторона оказала президенту США теплый и радушный прием, в китайских СМИ визит Трампа называют "государственный визит плюс", что указывает на его высокую значимость. В первый день визита председатель КНР с первой леди Пэн Лиюань пригласили высокопоставленных гостей в музейный дворцовый комплекс Запретный город, где состоялась чайная церемония и неофициальная беседа лидеров, позже они посмотрели отрывки из трёх произведений пекинской оперы.

В четверг по традиции в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина прошла торжественная церемония приветствия высоких гостей с оркестром, залпами орудий и почетным караулом. На ней присутствовали лидеры с супругами, все члены Постоянного комитета Политбюро КНР, высокопоставленные чиновники и представители бизнеса с обеих сторон.

А вечером китайская сторона организовала ужин в Золотом зале Дома народных собраний, где оба лидера произнесли короткие приветственные речи, в которых отметили рост глобальной важности двусторонних отношений, а также увеличение общей ответственности за поддержание международного мира и стабильности.

Урожай для бизнеса

Визит Дональда Трампа в Китай. 09 ноября 2017
© REUTERS / Damir Sagolj
Трамп заявил Си Цзиньпину, что проблему КНДР можно решить
Наиболее впечатляющими результаты трехдневного визита в Китай делегации из США во главе с Трампом оказались для представителей бизнеса, в присутствии глав двух государств были подписаны крупнейшие сделки в сфере энергетики, сельского хозяйства, поставок самолетов и автомобилей, общая сумма которых превысила 253 миллиарда долларов. Позже министр коммерции Китая Чжун Шань назвал подписание столь крупных сделок "настоящим чудом".

Си Цзиньпин после подписания соглашений заявил, что Китай "продолжит реализовывать свою долгосрочную стратегию по усилению политики открытости", "не намерен прикрывать или же полностью закрывать свои двери, мы будет открывать их все шире и шире".

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Китай и США подписали ряд соглашений в ходе визита Трампа в Пекин
Самый большой кусок, как и ожидалось, получили энергетические компании, так крупнейшая китайская государственная нефтегазовая корпорация Sinopec, Bank Of China и China Investment Corp. подписали соглашения по разработке газовых проектов на Аляске на сумму 43 миллиарда долларов.

В то же время China Energy Investment Corp заключила меморандум о взаимопонимании по инвестированию 83,7 миллиарда долларов в энергетические проекты в Западной Виргинии, включая освоение месторождений сланцевого газа.

Не обошли стороны и атомную сферу, так, китайская State Nuclear Power Technology Company of China (SNPTC) и американская Westinghouse Electric подписали контракты на строительство в Китае шести атомных реакторов AP1000.

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Си Цзиньпин: кооперация Китая и США является единственным верным выбором
Помимо энергетики, крупный контракт заключили China Aviation Supplies Holding Company (CASC) и авиастроительный гигант Boeing, сумма сделки по поставке 300 самолетов составила более 37 миллиардов долларов.

Компания Qualcomm подписала три не влекущих за собой юридических обязательств контракта на сумму 12 миллиардов долларов по продаже полупроводниковых аппаратов китайским производителям мобильной техники Xiaomi, Oppo и Vivo.

Помимо этого, сделки заключены в сельскохозяйственной сфере и касаются поставок,в частности, сои и свинины. Были подписаны инвестиционные сделки и контракты в химической области, легкой промышленности, онлайн-продажах.

Угроза КНДР

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Си Цзиньпин назвал наиболее чувствительный вопрос в отношениях с США
В ходе переговоров обе стороны пришли к безоговорочному согласию о необходимости предпринять скорейшие меры для сдерживания КНДР от дальнейших провокаций, хотя и разошлись во мнении о том, какие именно действия должны быть предприняты. Трамп и Си Цзиньпин подтвердили свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Китай продолжает придерживаться своей постоянной позиции, что любое давление и рестрикции в отношении КНДР должны быть утверждены в рамках СБ ООН и что лишь на основании резолюций Совбеза можно добиться эффективных и в то же время правомерных результатов. Пекин настаивает на возобновлении диалога и возврате за стол переговоров.

Лидер США заявил, что "Китай легко и быстро может решить эту проблему" и призвал Си Цзиньпина "усердно работать над этим".

Трамп также призвал все мировое сообщество и Россию, в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Общая ответственность и интересы

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп заявил, что уважает позицию Си Цзиньпина по торговле
Перед визитом в Китай президент США неоднократно заявлял о намерении в первую очередь обсудить дисбаланс в торговле между двумя странами. Ранее он неоднократно критиковал Китай за "нечестные", по его мнению, условия торговли.

Однако на встрече с китайским лидером он обвинил в торговом дефиците не Китай, а некомпетентность предыдущей администрации Барака Обамы.

"Я виню не Китай, а некомпетентность прошлой администрации за то, что они позволили Китаю воспользоваться преимуществами в торговле США, что привело к потере миллиардов долларов. Как вы можете винить Китай в использовании людей, которые не имели понимания? Я бы сделал то же самое", — заявил Трамп.

Он отметил, что "очень уважает" Си Цзиньпина в торговых вопросах и что председатель КНР отстаивает интересы своей страны.

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Damir Sagolj
В АТР у Китая и США много общих интересов, заявил Си Цзиньпин
Главы Китая и США в ходе переговоров как в узком, так и в расширенном составе обсудили столь острые вопросы, как угроза кибертерроризма, необходимость активной совместной борьбы с наркотрафиком, договоренности по взаимной выдаче беглых преступников, ситуация в Афганистане. Они договорились об усилении контактов между военными на всех уровнях, а также об организации визита главы оборонного ведомства США в Китай.

Лидеры также заявили о важности сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе ради общей выгоды и процветания. Си Цзиньпин отметил, что АТР достаточно большой, чтобы вместить интересы и США, и Китая, общих интересов в регионе у стран больше, чем противоречий.

Он подчеркнул, что сторонам необходимо начать активное сотрудничество в регионе, чтобы еще больше стран региона вошли в "общий круг друзей Китая и США" и вносили вклад в дело мира, стабильности и процветания в АТР.

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